Явка в 10%. Как проходят выборы в Днепре

Выборы в Днепре проходят спокойно. Кроме 6, все избирательные участки открылись вовремя. Голосуют люди не очень активно — очередей на участках нет. По состоянию на сейчас специалисты фиксируют и низкую явку избирателей — до 10%. Говорят: ажиотаж возможен после обеда.

Голосовать пытаются с соблюдением карантинных норм. Все 425 участков обеспечены необходимым: по правилам — обязательное измерение температуры и соблюдение социальной дистанции. Вход на участок только в маске, у кого нет, выдают на месте.

Уже правоохранители зафиксировали и незначительные нарушения: в частности порчи бюллетеней и незаконная агитация. По этим фактам составили 5 админпротоколов.

Сейчас обходится без провокаций. В целом порядок в области обеспечивает рекордное количество правоохранителей — более 10 тыс. полицейских.

Местные выборы 2020

25 октября с 8.00 до 20.00 в Украине проходит голосование на местных выборах 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Факты ICTV следят за ситуацией на избирательных участках, соблюдением избирательного законодательства и подсчетом голосов в режиме онлайн.

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