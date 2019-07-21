Явка, фальсификации и ожидания – как голосует Украина

Голосование в Украине началось вовремя, в Киеве и крупных областных центрах (Харьков, Львов) работают и открылись вовремя все участки. В целом по Украине не открылось 8 участков.

Наблюдатели фиксируют первые отдельные нарушения – случайную порчу бюллетеней; агитационные плакаты на улицах городов; некорректное расположение информации о кандидатах на участках.

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На одном из участков в Бахмуте в Донецкой области выборы уже завершились, так и не начавшись. Члены комиссии еще до открытия участка подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

Все, что осталось – это дозаполнить бюллетени с фамилией кандидата и номером партии победителями. Когда их действия были уличены полицией, члены комиссии залили подписаные протоколы чернилами, чтобы скрыть следы преступления.

По данному факту начато уголовное производство. Фальсификаторам грозит от 7 до 10 лет заключения. Как пояснили в Центризбиркоме – проблемный участок сейчас работает, там были резервные бюллетени. Также члены участковой комиссии объяснили свой поступок желанием сэкономить время при подсчете голосов.

В целом по Украине избирательные участки открылись вовремя. Восемь – по разным причинам задержались с открытием на более чем час, четыре из них – в Черниговской области, там меняли состав комиссий, на двух участках Донецкой области были испорчены контрольные листы для вбрасывания в урны. А в Житомирской области опоздал председатель комиссии.

В Мариуполе корреспонденты Фактов пообщались с возмущенными горожанами. Люди начали собираться на участке еще за полчаса до открытия, но комиссия начала работу с 15 минутным опозданием, поэтому некоторые так и не дождались возможности голосовать и пошли по делам.

На Закарпатье все участки открылись вовремя. Здесь их 810, есть шесть избирательных округов. Комиссии работают в полном составе. За процессом голосования наблюдают сотни представителей различных общественных организаций. На участках дежурят почти две тысячи правоохранителей. Пока везде спокойно.

Политологи прогнозируют традиционно низкую явку избирателей. Наблюдатели надеются, что существенных нарушений, которые повлияют на результаты голосования, не будет. Право голоса имеют более 950 тысяч закарпатцев. Те, кто уже проголосовал, надеются на лучшую жизнь, достойные зарплаты и пенсии. В бюллетене вчитываются, только их взяв в руки.

Участки будут работать до восьми часов вечера. Еще есть шанс проголосовать.

Напомним, в Днепре возле избирательного участка продавали пирожки, печенье и воду по 5 копеек.

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