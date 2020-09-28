Явку прогнозируют в 40%. Почему украинцы не интересуются местными выборами

К местным выборам осталось уже меньше месяца, а оказывается, еще не все украинцы о них знают. И только две трети граждан не помнят даты волеизъявления.

В Опорі считают уровень информирования граждан накануне местных выборов критически низким. Повлияло и то, что избирательные правила изменили буквально за несколько месяцев, а должны бы за год до самого голосования.

Поэтому о новой избирательной системе, правилах заполнения бюллетеня и даже о нарушении нужно еще рассказывать не раз. И через телевизионные медиа, соцсети, и уже во время выборов члены избирательных комиссий.

В ЦИК не паникуют, говорят интерес к местным выборам всегда меньше, чем к общегосударственным. Но самый активный период только начинается. И за месяц уровень осведомленности возрастет. Запустили интернет-сайт ЦВК: просвіта, где фигурируют особенности местных выборов. Обещают, что вскоре сам председатель ЦИК в соцсетях будет разъяснять правила.

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Социологи делятся последним наблюдениям — доверие к местной власти сейчас значительно выше, чем вк общегосударственной — 35% против 17, однако несмотря на это выборы не воспринимают серьезно. Накладывается и коронавирус. А еще значительная часть избирателей отсеется из-за того, что не разберутся как и за кого голосовать. Сейчас 70% не знают новых правил выборов.

Нынешняя избирательная кампания действительно самая сложная за все годы независимости. Новое админустройство, новая избирательная система, новый бюллетень, карантин и военная агрессия. Поэтому и явку прогнозируют не выше 40%. Однако это парадокс, ведь в условиях децентрализации именно местная власть имеет значительный вес.

Местные выборы 2020 года

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

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