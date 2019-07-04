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Есть чему поучиться: как итальянские мужчины выбирают для себя одежду

Одеваться стильно любят не только женщины. Мужчины тоже еще те модники. И особенно это касается итальянцев.

В Милане, например, есть целая улица – Джезу, где расположены брендовые магазины исключительно мужской одежды.

В обеденный перерыв миланцы скорее забегут в модный бутик, чем за перекусом. У кого нет времени слетать в Милан за летним гардеробом – все сделают консультанты-стилисты.

Один из них Валерий Мартыненко. Он прилетел из Киева, чтобы одеть клиента в Бриони. Уникальность бренда – не только многолетняя история. Здесь над созданием одного костюма работает огромная команда. Такой подход подкупает клиентов. Однако Валерий оденет мужчину и за тысячи евро, и за 400.

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То, что отличает местного сеньора – не черная классика, а палитра цветов. За красками нужно идти в магазин Лино Йелуцци. Его почерк – яркая одежда. Итальянец стал настоящим трендсеттером для мужчин мира моды. Его клиент – и молодой студент, и выдающийся политик. Но главное – счастливый и стильный. Для Лино очень важны аксессуары. Тогда в толпе заметят не только одежду, но и персону.

Конечно, лучшие модельеры Милана оденут клиента со вкусом, а фэшн-консультанты вместо вас полетят на шопинг и выберут гардероб. Но прежде всего – итальянцы сами себе стилисты. Чувство прекрасного здесь на генетическом уровне. И это то, чему точно можно поучиться.

К слову, Факты ICTV рассказывали о мужской моде весна-лето 2019.

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