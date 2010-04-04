Есть другой риск: политолог об угрозах Трампа ослабить поддержку Украины на фоне войны в Иране

Президент США Дональд Трамп фактически выдвигает жесткое условие союзникам ЕС: участие в разблокировании Ормузского пролива на фоне конфликта с Ираном или риск ослабления военной поддержки Украины.

Стоит ли Украине серьезно воспринимать такие заявления главы Штатов и может ли Трамп пойти дальше них, а также о реалистичности сигналов со стороны президента США пересмотреть членство страны в НАТО — читайте в материале дальше.

Угрозы Трампа по прекращению военной поддержки Украины

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что заявления Трампа не следует воспринимать как те, что направлены исключительно на Украину, поскольку они по большей мере являются давлением на европейцев.

В то же время он вспоминает, как год назад на некоторое время Штаты прекращали поставки оружия Украине, и даже отказывали в предоставлении спутниковых разводных данных. Но тогда выход был найден путем переговоров и поиска компромиссов, подчеркивает Владимир Фесенко.

– Мы с такими угрозами, кстати, сталкивались. В прошлом году, когда начиналась эпопея с подготовкой, а затем подписанием ресурсного соглашения с США, тогда на нас было безумное давление. Нам даже прекращали на время поставки оружия, предоставление спутниковых разведданных. Но мы выстояли, нашли как с американцами договариваться, как искать компромиссы. Надо не вступать в полемику, а нужно вести рутинные, непростые, сложные переговоры, во время которых отстаивать и продвигать свои позиции, – говорит эксперт.

Он отмечает, что последние заявления Трампа скорее являются давлением на европейцев, а угрозы прекратить Украине поставки оружия, которое наше государство, к слову, не просто получает, а покупает — не что иное, как шантаж.

– Это был шантаж. Шантаж, который Трамп периодически использует. И он многих пытается шантажировать, даже партнеров, и в торговой политике, и даже в вопросах безопасности. А сейчас он еще и раздражен на фоне ситуации в Иране, и свое раздражение, свое психологическое состояние он пытается компенсировать через критические замечания, а иногда просто через негативные реакции в сторону партнеров из Европы, — добавляет политолог.

Поэтому эту угрозу не стоит воспринимать, как признак реального действия, говорит эксперт. В то же время, он отмечает правильную реакцию европейцев, на которых и направлено давление Трампа — демонстрация готовности договариваться с США и искать, принимать совместные решения, а не просто выполнять приказы главы Штатов.

Поэтому, по мнению политолога, на данный момент риски полного прекращения поставок оружия для Украины крайне малы, однако есть другой риск, в частности, дефицит ракет к системам Patriot на фоне войны на Ближнем Востоке.

– То, что сейчас в районе Ближнего Востока тратится очень много ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, и дефицит этих ракет он уже ощущается, может привести к тому, что мы получим меньше этих ракет. Хотя США уверяют, что поставки продолжатся, но то, что этих ракет станет меньше, к сожалению, это сейчас главный риск, — говорит Владимир Фесенко.

Заявления Трампа о возможном выходе США из НАТО

Такие разговоры в Белом доме являются одновременно и шантажом на фоне раздражения Дональда Трампа затягиванием военной операции США в Иране, и системным кризисом в НАТО, который создает большую трещину в Евроатлантической солидарности и вызов и для Украины также, говорит политолог.

– Раньше это был скепсис, недовольство, что американцы тратят много денег на НАТО, это не дает какой-либо отдачи. А сейчас есть и повод для такого раздражения, когда от скепсиса Трамп переходит уже к негативному отношению к НАТО, — отмечает Владимир Фесенко и приводит пример, когда страны НАТО отказали американцам в использовании их военных баз для переброски ресурсов США в регион Ближнего Востока, где идет война.

По его словам, хотя государства НАТО и не обязаны участвовать в войне США и Израиля против Ирана, поскольку о намерении ее начать их даже не уведомили, использование военных баз представляет собой вопросы внутренних взаимоотношений между странами.

– И это, к сожалению, является признаком больших проблем. Кризис действительно есть. Я согласен со специалистами, которые говорят, что сейчас НАТО переживает самый большой кризис за все время своего существования. Но изменение отношения США к НАТО начало происходить еще до войны против Ирана, — говорит политолог.

Он вспоминает февраль 2026 года, а именно министерскую конференцию НАТО. Тогда США ясно дали понять, что требуют трансформации НАТО — Штаты остаются в военном блоке, выступая главным гарантом ядерной стратегической безопасности и ядерного стратегического удержания РФ на европейском континенте, но не гарантом участия в обычной войне конвенционными средствами.

— Я думаю, что этот кризис будут стараться разрешить, будут, возможно, возобновлять взаимоотношения внутри НАТО. Выйти из НАТО единоличным решением Трампа невозможно. Есть закон, который был принят еще в конце 2023 году. Он обязывает президента США свое решение о выходе из НАТО согласовать с Конгрессом или с Сенатом. На сегодняшний день это невозможно, — говорит Владимир Фесенко.

Но после промежуточных выборов в Конгресс ситуация может измениться и не в пользу республиканцев, добавляет политолог.

В то же время, по его мнению, летом США во время саммита НАТО будут ставить вопрос о пересмотре внутренних взаимоотношений в Северо-Атлантическом Союзе, в частности, выносить на повестку дня выяснение тех конкретных ситуаций, касающихся использования военных баз и обязательств каждой стороны внутри НАТО.

— Точно можно сказать, что нынешняя ситуация, скорее всего, приведет к тому, что американцы будут снижать уровень своих обязательств внутри НАТО. Что не очень хорошо, – говорит Владимир Фесенко.

И поскольку кризис в НАТО является вызовом и для Украины, наша страна поддерживает тех европейских политиков, в частности генсека военного блока Марка Рютте, стремящиеся уладить эту ситуацию, говорит политолог.

Напомним, что в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтону “не нужно было лезть в Украину”, и раскритиковал оказанную помощь, в который раз вспомнив о $350 млрд.

Также, как писало The Telegraph, президент Штатов серьезно рассматривает возможность пересмотра или даже выхода США из НАТО.

