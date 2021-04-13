Есть координация на международном фронте: США выступили против агрессии РФ

США продолжают активно выражать обеспокоенность из-за скопления войск РФ возле восточных границ Украины, а также призывать Москву к снижению напряжения в отношениях с Киевом.

13 апреля во время телефонного разговора между руководителями США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным американский президент призвал Россию к деэскалации напряженности.

А госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в очередной раз напомнил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В США считают, в этот раз получится остановить агрессию Кремля, ведь есть координация на международном фронте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Агрессия РФ против Украины

Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить обострять ситуацию возле восточных границ Украины и на Донбассе.

О поддержке Киева заявили и в НАТО.

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