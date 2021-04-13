Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир

Есть координация на международном фронте: США выступили против агрессии РФ

США продолжают активно выражать обеспокоенность из-за скопления войск РФ возле восточных границ Украины, а также призывать Москву к снижению напряжения в отношениях с Киевом.

13 апреля во время телефонного разговора между руководителями США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным американский президент призвал Россию к деэскалации напряженности.

А госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в очередной раз напомнил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте: Россия не имеет никакого права ветировать членство Украины в НАТО — Столтенберг

В США считают, в этот раз получится остановить агрессию Кремля, ведь есть координация на международном фронте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Агрессия РФ против Украины

Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить обострять ситуацию возле восточных границ Украины и на Донбассе.

О поддержке Киева заявили и в НАТО.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины
Кулеба предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины
Байден выразил обеспокоенность по поводу наращивания сил РФ возле Украины
Байден выразил обеспокоенность по поводу наращивания сил РФ возле Украины
На фоне стягивания Россией войск к границе: Украина проведет масштабные учения
На фоне стягивания Россией войск к границе: Украина проведет масштабные учения
Что говорит мир про эскалацию на Донбассе и почему Россия не воплотит свой план
Что говорит мир про эскалацию на Донбассе и почему Россия не воплотит свой план
Как подать документы на грин-карту 2021
Как подать документы на грин-карту 2021
Вакцина Johnson&Johnson: в США рекомендуют приостановить ее использование
Вакцина Johnson&Johnson: в США рекомендуют приостановить ее использование
Украина должна быть готова к масштабной агрессии России — Кравчук
Украина должна быть готова к масштабной агрессии России — Кравчук
Страны G7 и ЕС призывают Россию прекратить провокации возле границ Украины
Страны G7 и ЕС призывают Россию прекратить провокации возле границ Украины
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка