Есть координация на международном фронте: США выступили против агрессии РФ
США продолжают активно выражать обеспокоенность из-за скопления войск РФ возле восточных границ Украины, а также призывать Москву к снижению напряжения в отношениях с Киевом.
13 апреля во время телефонного разговора между руководителями США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным американский президент призвал Россию к деэскалации напряженности.
А госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в очередной раз напомнил о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.
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В США считают, в этот раз получится остановить агрессию Кремля, ведь есть координация на международном фронте. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Агрессия РФ против Украины
Мировые лидеры продолжают призывать РФ прекратить обострять ситуацию возле восточных границ Украины и на Донбассе.
О поддержке Киева заявили и в НАТО.
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