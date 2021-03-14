Есть риск локдауна через несколько недель: как украинцы нарушают ограничения на Масленицу
В Украине сейчас идет Масленица. В то же время во всем мире все еще продолжается эпидемия. Но похоже украинцев это не пугает.
В Харькове в общественных местах полицейские штрафуют на 170 грн людей без масок или с масками на подбородке. У самих при этом вместо них шарфы.
В обладминистрации говорят, что защититься можно лишь вакцинацией и ношением масок, а также обвиняют медиа в ненадлежащем информировании населения об опасности коронавируса. При этом в Харьковской области и Одессе проводят массовые проводы зимы.
В регионах на празднованиях Масленицы люди не соблюдают дистанцию и совсем забыли о ношении масок. Даже руководители областных администраций, несмотря на то, что призывают граждан соблюдать карантинные ограничения, сами их и нарушают.
Медики уже прогнозируют, что с такими массовыми гуляниями и очень медленными темпами вакцинации, локдаун может быть уже через несколько недель.
Масленица в Украине отмечается неделю. Последним днем является Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения и прощать обиды.