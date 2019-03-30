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Факты / Видео / Украина

Единственная в Украине! Как работает морская платформа по добыче газа в Азовском море

Расплата за украденный шельф. Украина в следующем году рассчитывает взыскать с России до $5 млрд за аннексию морских платформ и перспективных месторождений газа. Соответствующее решение Гаагского трибунала по сумме компенсации ожидают уже вскоре.

А тем временем специалисты Черноморнефтегаза переключились на работу в Азовском море. Здесь в Украине осталась единственная действующая морская платформа. Она способна добывать до 22 млн. кубометров топлива в год и обеспечивает газом более 20 тыс. местных жителей – Геническа и поселений на Арабатской стрелке. Все потребляют только до 9 млн. кубов топлива в год. То есть вдвое меньше мощностей платформы.

Но закачивать излишки в ГТС страны здесь пока не могут. Район исторически был привязан к трубе полуострова. Именно поэтому после аннексии у местных случались перебои с топливом. Однако, в настоящее время украинские газовики все наладили.

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Соединить Стрелковое с украинской ГТС намерены в ближайшие годы. А пока Черноморнефтегаз наводит порядок на объекте. Месторождение уже оборудовали современной автоматикой и установкой осушки газа. А в будущем здесь мечтают о собственном мини-хранилище газа – скважине, в которую можно будет закачивать топливо летом впрок. Хотя речь идет лишь о нескольких миллионах кубов. Для сравнения: до аннексии Черноморнефтегаз добывал более 1,5 кубометров газа в год. Теперь – почти столько составляют все запасы Стрелкового месторождения.

После аннексии Крыма отечественный Черноморнефтегаз лишился почти всего своего имущества и месторождений. Все отобрали зеленые человечки. Россияне захватили все платформы и весь флот. Были агрессоры и на Стрелковом газовом месторождении, на Арабатской стрелке. Впрочем, старая морская платформа и истощенное месторождение их не заинтересовали. Поэтому впоследствии захватчики ее оставили. Сейчас это – единственный действующий объект Черноморнефтегаза.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько газа украла Россия после аннексии Крыма.

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