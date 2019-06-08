Елизавета II празднует день рождения: парад, принц Уильям верхом и Меган

Восьмого июня королева Елизавета официально празднует свой день рождения.

В этом году ей исполнилось 93. Королева родилась 21 апреля. Но торжества традиционно устраивают в июне – обычно во вторую субботу месяца. В центре Лондона состоялся традиционный парад. Елизавета II прибыла в карете.

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В параде приняли участие более 40 тыс. солдат, раздался 41 торжественный выстрел. Герцогиня Сассекская впервые появилась на публике с тех пор, как родила сына. Принц Уильям принял участие в параде верхом.

Супруг королевы принц Филипп, который в понедельник будет праздновать 98-й день рождения, отошел от монарших обязанностей и на событие не приехал. После парада королевская семья вернулась в Букингемский дворец и появилась перед публикой на балконе. Чтобы наблюдать за пилотажной группой Красные стрелы королевских ВВС. В этом году – это более 20 современных и исторических самолетов.

К слову, королева заборонила Меган Маркл робити з її правнука вегетаріанця.

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