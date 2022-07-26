ЕС готовится к эмбарго: страны Европы сократят потребление российского газа на 15%

В Европейском союзе думают, как пережить зиму. Ограничение в поставках российского газа испытывает практически половина государств общества. А к концу июля Газпром еще больше сократит поставки. В Еврокомиссии убеждены, что нужно готовиться к худшему сценарию – полному прекращению поставок газа.

– Кремль не является надежным партнером по энергоснабжению в Европу. Газпром намеренно частично или вообще не поставляет газ в 12 государств-членов, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В ЕС уже подготовили план, как продержаться. Странам сообщества предлагают сократить потребление на 15%, начиная с августа. Сначала добровольно, затем принудительно. Но к таким шагам готовы не все — в первую очередь Португалия, Греция и Испания настаивают на введении исключений. В частности, учитывать зависимость каждого государства от российского газа. Пока снизить общий спрос на голубое топливо ЕС удалось лишь на 5%.

Несколько стран уже ввели чрезвычайные меры. Германия расконсервирует угольные электростанции. С 1 октября там снова разрешат использовать бурые угли для производства электроэнергии. Такие действия не очень благоприятны для экологии, но позволят обезопаситься от газового шантажа Кремля.

К началу отопительного сезона страны ЕС должны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80%. Так что в Брюсселе ищут альтернативу российскому голубому топливу.

Уже договорились о поставках с Египтом, Израилем и Азербайджаном. Планируется по меньшей мере вдвое увеличить поставки из Нигерии, чтобы полностью стать независимым от российского газа к 2027 году.

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