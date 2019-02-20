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ЕС вводит паспорта единого образца – в формате кредитной карты

Новые правила выпуска документов с биометрическими данными согласовали в Евросоюзе.

Это поможет сократить случаи различных мошенничеств с идентификационными документами, рассчитывают инициаторы нововведения. Отныне во всех странах-участницах ЕС они будут единого образца – в формате кредитной карты с зоной, предназначенной для машинного считывания информации.

Карта будет содержать фото владельца, отпечатки пальцев в цифровом формате, и код страны, выдавшей документ. Минимальный срок действия карты – 5 лет, максимальный – 10. Новые правила вступят в силу через 2 года после окончательного принятия решения.

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К слову, как получить биометрический загранпаспорт – инструкция.

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