Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами

Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами до 9 месяцев.

Таким образом Брюссель призывает людей прививаться третьей, бустерной дозой.

В то же время, правительства стран ЕС могут ввести собственные ограничения по въезду иностранцев.

Тем временем омикрон распространяется по Европе: в Дании – новый суточный рекорд инфицирований – 13 тысяч; в Великобритании за сутки свыше 90 тысяч новых его случаев.

Но британский премьер Борис Джонсон пока что не объявил усиление карантина к католическому Рождеству, 25 декабря.

Омикрон стал доминирующим и в США. Президент Джо Байден сегодня обратится к американцам и снова расскажет о преимуществах вакцинации.

В следующем году пандемия коронавируса может завершиться – говорят во Всемирной организации здравоохранения. Но для этого нужно свести передачу вируса к минимуму.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреезус призвал отменить зимние путешествия и “спасти собственную жизнь”.

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