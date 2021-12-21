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Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами

Олена Фроляк Анастасия Гевко редактор ленты

Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами до 9 месяцев.

Таким образом Брюссель призывает людей прививаться третьей, бустерной дозой. 

В то же время, правительства стран ЕС могут ввести собственные ограничения по въезду иностранцев. 

Тем временем омикрон распространяется по Европе: в Дании – новый суточный рекорд инфицирований – 13 тысяч; в Великобритании за сутки свыше 90 тысяч новых его случаев.

Но британский премьер Борис Джонсон пока что не объявил усиление карантина к католическому Рождеству, 25 декабря. 

Омикрон стал доминирующим и в США. Президент Джо Байден сегодня обратится к американцам и снова расскажет о преимуществах вакцинации. 

В следующем году пандемия коронавируса может завершиться – говорят во Всемирной организации здравоохранения. Но для этого нужно свести передачу вируса к минимуму. 

Глава ВОЗ Тедрос Гебреезус призвал отменить зимние путешествия и “спасти собственную жизнь”.

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