Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами
Еврокомиссия сократила срок действия Covid-сертификатов для путешествий между странами до 9 месяцев.
Таким образом Брюссель призывает людей прививаться третьей, бустерной дозой.
В то же время, правительства стран ЕС могут ввести собственные ограничения по въезду иностранцев.
Тем временем омикрон распространяется по Европе: в Дании – новый суточный рекорд инфицирований – 13 тысяч; в Великобритании за сутки свыше 90 тысяч новых его случаев.
Но британский премьер Борис Джонсон пока что не объявил усиление карантина к католическому Рождеству, 25 декабря.
Омикрон стал доминирующим и в США. Президент Джо Байден сегодня обратится к американцам и снова расскажет о преимуществах вакцинации.
В следующем году пандемия коронавируса может завершиться – говорят во Всемирной организации здравоохранения. Но для этого нужно свести передачу вируса к минимуму.
Глава ВОЗ Тедрос Гебреезус призвал отменить зимние путешествия и “спасти собственную жизнь”.