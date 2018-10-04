Европа и США доказали провал российской разведки. Как ГРУ прокололось в Нидерландах

Нидерланды выслали российских шпионов. Это четверо ГРУшников, которые попытались через компьютерные сети проникнуть в ряд государственных учреждений, чтобы похитить важную информацию.

Как оказалось, за ними уже следили и американцы – эту четверку и еще трех россиян они уже официально обвинили в кибератаке в США.

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Шпионов рассекречивают и называют поименно. Сотрудники Главного разведывательного управления Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников Алексей Минин. Самому молодому из них 21 год.

Шпионов поймали на горячем – русские переоборудовали авто в мобильный центр перехвата сигналов. В багажнике – трансформатор и батареи. В салоне – мощный компьютер, антенны и телефоны. Еще одно доказательство – русский шпион имел при себе квитанции московского такси, которое везло его с Несвежского переулка, где и расположено здание ГРУ. Россия как всегда отрицает свою причастность и комментирует ситуацию в традиционной агрессивной манере.

К слову, Факты ICTV сообщали, что агент Кремля более 10 лет шпионил в посольстве США

Опубликовано Октябрь, 04 в 22:03



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