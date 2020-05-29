Европа продолжает выход из карантина. Жесткие ограничения в Южной Америке — Covid-19 в мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире уверенно приближается к шести миллионам человек, и резко возросло число инфицированных за сутки — 116 тыс.

Больше всего заражений и смертей, как и ранее, в США и Бразилии. А в Европе страны и дальше ослабляют карантин. Великобритания переходит ко второму этапу, а Румыния готовится к открытию пляжей.

Подробнее о ситуации в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как США выходят из карантина.

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