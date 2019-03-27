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Европарламент требует от России немедленно отпустить украинских политзаключенных

Европейский парламент вновь требует от России немедленно отпустить украинских политзаключенных, и думает о том, как еще помочь Украине в борьбе против агрессии. Накануне поздно вечером евродепутаты провели дебаты, посвященные пятой годовщине незаконной аннексии Крыма.

Еврокомиссар Иоганнес Ганн – сегодня он здесь вместо высокого представителя Федерики Могерини – призывает Россию прекратить нарушать международное право, и отпустить украинцев, которых Россия незаконно держит в тюрьмах.

В речах евродепутатов – каждый раз появляется имя Олега Сенцова и других пленников Кремля. Очередная обеспокоенность судьбой крымских татар.

Здесь знают и об арестах, и о притеснениях. Наконец, возмущены тем, что и Россия игнорирует призывы Брюсселя. И тем, что сам Брюссель – не слишком решительный.

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Одни сравнивают действия Путина в Крыму с Гитлером в Австрии. Другие – называют нынешние санкции против Москвы слишком мягкими. Предлагают запретить европейские каникулы всем депутатам Совета Федерации – отказывать им в визах.

Но единый фронт выглядит незыблемым лишь на первый взгляд.

Пока заявления Шафхаузера и его единомышленников в этих стенах – скорее повод посмеяться. Но уже в следующем Европарламенте, после выборов в мае – друзей Кремля здесь может значительно увеличиться. Да к тому времени – ЕС спешит убедить Киев, и Москву в том, что его политика была и останется неизменной.

К слову, Порошенко ввел в действие дополнительные санкции против России.

Детали смотрите в видео.

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