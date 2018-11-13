Европе время проснуться и заметить угрозу: европейские СМИ о России
Европейские СМИ предостерегают, Европе время проснуться и заметить угрозу, появившуюся на восточном фланге, где Венгрия разжигает конфликт с Украиной за деньги Кремля.
Об этом пишет независимое интернет-издание EUObserver.
Автор статьи отмечает, Россия активно поддерживает и спонсирует политиков популистов и правых радикалов – и не только в Венгрии, но и в других странах Европы.
Читайте: “Выборы” в ОРДЛО: фарс России и шанс для Украины
Российские спецслужбы тесно сотрудничают с радикальными военизированными группировками разных стран. Россияне нанимают активистов из этих группировок и устраивают демонстрации и другие акции в пользу интересов Кремля.
Автор заключает, цель Москвы – создать новые очаги нестабильности на границе с ЕС и разбить единство европейского сообщества касательно антироссийских санкций.
Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!