Европе время проснуться и заметить угрозу: европейские СМИ о России

Европейские СМИ предостерегают, Европе время проснуться и заметить угрозу, появившуюся на восточном фланге, где Венгрия разжигает конфликт с Украиной за деньги Кремля.

Об этом пишет независимое интернет-издание EUObserver.

Автор статьи отмечает, Россия активно поддерживает и спонсирует политиков популистов и правых радикалов – и не только в Венгрии, но и в других странах Европы.

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Российские спецслужбы тесно сотрудничают с радикальными военизированными группировками разных стран. Россияне нанимают активистов из этих группировок и устраивают демонстрации и другие акции в пользу интересов Кремля.

Автор заключает, цель Москвы – создать новые очаги нестабильности на границе с ЕС и разбить единство европейского сообщества касательно антироссийских санкций.

Напомним, Украина прогнозирует новые санкции против РФ.

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