Столовая-ресторан и роботы: как работает сверхсовременная школа на Житомирщине

Сейчас школу в селе Радовель, что в Житомирской области, не узнать. Современная, энергоэффективная, с яркими коридорами, удобными кабинетами и новым оборудованием. В каждом классе – интерактивная доска.

Школьная столовая – словно ресторан. Дети сами выбирают что есть – например, суп или борщ. Запеченный картофель или кашу с котлетой. Салат и компот. Доедают все, потому что говорят: вкусно как дома.

В сельский лицей идут даже из района. Потому что здесь кроме качественного обучения множество кружков. Просторный спортивный зал. А в некогда заброшенном подвале сейчас – занятия по хореографии, тхэквондо. А также занятия по робототехнике.

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А еще лицей полностью доступен для детей с инвалидностью. Нет ни одного порога, работает современный лифт, который сам производит электроэнергию и абсолютно безопасен для детей.

Такая сверхсовременная школа-лицей – мечта бизнесмена и мецената Михаила Весельского. Он уже вложил в строение почти 150 млн гривен. Учителей собирал по всей стране. Претендентов было до 200 на место. Теперь напротив возводят для педагогов жилье. Если они проработают 10 лет, то помещение перейдет в собственность. Пока что квартиры арендуют в районе и вместе с детьми ездят на школьном автобусе – совершенно бесплатно.

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Опубликовано Ноябрь, 20 в 19:34



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