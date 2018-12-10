Едкий дым и коричневый осадок на огородине: кто и чем отравляет людей под Одессой
Под Одессой люди жалуются на предприятие, которое мешает спать шумом и отравляет воздух странными выбросами.
Громкий гул и едкий запах горелых семян. С такими проблемами столкнулись жители кооператива Красноселка-2, в пригороде Одессы. Небольшое предприятие, которое находится неподалеку от населенного пункта, круглосуточно палит семечки, а выбросы ветер несет на дома.
Люди уверены, что в цехах Одесской птицефабрики, в трехстах метрах от их домов, производят масло и отравляют окружающую среду.
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Едкий дым проникает в дома даже через закрытые окна и двери. А ночью гул на производстве такой, что спать невозможно. Летом фрукты и овощи покрываются коричневым осадком, а выстиранная одежда сушится только дома.
Люди просили не работать хоть ночью и на выходных, но руководство птицефабрики отказалось. Сначала все сталкивали на соседнее предприятие, которое якобы жгло шины. Но впоследствии признали – масло они производят.
К слову, в Одессе бывший милиционер, а ныне заместитель начальника по внутренней безопасности госпредприятия – Андрей Королев, после застолья, расстрелял из травматического оружия и побил гостя.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!