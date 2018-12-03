Их не вываришь и шкурку не обрежешь. Как нас травят пестицидами и в чем их вред

Сегодня Международный день борьбы с пестицидами.

Пестициды – это химикаты, которыми селяни травят вредителей. Для растений это как антибиотики для человека. Они лечат, но одновременно токсичны. Без пестицидов вырастить хороший урожай фактически невозможно. Но использовать химикаты нужно четко по инструкции – иначе беда.

И именно с этим у нас проблемы. В погоне за высоким урожаем аграрии в разы превышают норму. Ранее в Украине был один из самых эффективных в мире контроль за химикатами, но сейчас эту систему уничтожили. Первый заметный результат – массовая гибель пчел. Пасечники даже протестовали у здания правительства.

Смотрите: Человечество на грани вымирания: пчелы не выдерживают химикатов

Если на рынок заходит новый препарат – проверяется и тестируется только первая партия. Дальше – никакого контроля. Если европейские или американские производители заботятся о своей репутации и не допускают халтуру – китайские компании наоборот. Но из-за того, что цена намного ниже, именно их и покупают украинские селяне.

Часто пестициды закапывают прямо в землю, и химикаты отравляют все вокруг.

Поэтому каждый четвертый помидор на прилавках – с превышенными нормами пестицидов. Химикаты не имеют запаха и цвета, поэтому купить качественный овощ это лишь вопрос везения. А вот уменьшить количество отравленных продуктов можно только с помощью государственной системы контроля.

К слову, как делают мед в Греции и почему пчелам грозит массовое вымирание.

Опубликовано Декабрь, 03 в 21:51



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.