Ехал посмотреть на “нацистов”, а остался помогать ВСУ: история польского парамедика

Украине бороться с врагом помогает весь мир. Есть немало и иностранцев-добровольцев. Речь идет не только о тех, кто держит оружие в руках, но и о волонтерах и парамедиках. И таких, которые бок о бок с украинцами еще с 2014 года. Среди них – поляк Дамиан Дуда.

Человек историк по образованию и парамедик по призванию. Он вместе с польскими побратимами-парамедиками на фронте уже более 8 лет. За это время спасли немало жизней украинских военных и гражданских и продолжают это делать. Говорят, что будут заниматься этим до победы Украины над врагом.

Дамиан работает в университете, а также является пресс-офицером польского Центра государственной безопасности. До войны в Украине не был. Признается, что ехал увидеть “нацистов”, потому что о них тогда рассказывала пропаганда.

С началом полномасштабного вторжения поездки Дамиана на фронт участились. С конца февраля он работал в Херсонской области, после деоккупации города – на Бахмутском направлении.

Дамиан имел боевой опыт до войны в Украине. Мужчина успел побывать в Сирии и Ираке. Говорит, что это совсем разные войны. Поляк с единомышленниками в Варшаве создает учебный центр, где будут тренировать польских и украинских парамедиков и волонтеров.

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