Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута

Ей – 24, а она уже шестой год выжигает врага с нашей земли. В военкомате ее отправляли варить борщи и идти замуж, вместо этого она командует отделением зенитно-артиллерийского взвода. Полномасштабное вторжение Виктория на псевдо Руна вместе со своей 56 мотопехотной мариупольской бригадой встретила на фронте. Тогда это были окрестности Донецка – Пески. Ныне – Бахмутское направление.

Зенитная установка намного старше командирши отделения, дальность — небольшая, до трех километров. Поэтому подъезжает Вика к врагу на прямую видимость.

Под Бахмутом, говорит Вика, ландшафт гораздо сложнее с перепадами высот, чем под Донецком, где ее подразделение встретило утро 24 февраля.

В военкомат Вика ушла в 19, почти сразу после школы.

– Такие посмотрели, посмеялись, типа, зачем оно тебе, ты такая маленькая, выйди замуж, вари борщи, сиди дома, – говорит военнослужащая ВСУ Виктория.

Ровно столько же, сколько служит Вика, с ней воюет собачонка Шон. Он живет в блиндажах.

Работа бригады Руны – прикрывать пехоту, расчищать посадки и путь штурмовикам. Вика с напарником часто выбегают в поле без бронежилетов, потому что не должно быть ничего металлического, чтобы буссоль, прибор для наведения, сработал без погрешности.

Под Бахмутом ныне Силы обороны давят на россиян и потихоньку продвигаются, выжимая оккупантов из посадок и блиндажей.

Возвращается с одного из боевых выездов Вика с розами, кто-то из побратимов сорвал на ходу. Таких выездов у их отделения может быть один, а может быть семь на сутки.

Девушка уверена, что эффективно воевать можно даже на старой советской технике, которая старше командирши.

Чтобы сохранить как можно больше жизней и помочь Силам обороны продвигаться, Вика собирает на мобильные антидроны, которые защитят зенитные расчеты от Ланцетов и камикадзе оккупантов.

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