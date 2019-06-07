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Факты / Видео / Украина

Им было 23 и 28 лет: в Новолуганском погибли нацгвардейцы

На передовой обострения. Двое украинских военных погибли, восемь – ранены. Российско-оккупационные войска ударили из артиллерии вблизи Новолуганского.

Мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Погибли военнослужащие Национальной гвардии Азов.

Полтавчанин Дмитрий Пругло был на войне с 2014 года. Заместителю командира роты было 28 лет. Максим Олексюк по прозвищу Максон служил полтора года. Ему было 23.

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В ответ врагу нашим ребятам удалось уничтожить несколько огневых позиций противника, и ликвидировать одного оккупанта.

Накануне были травмированы еще двое украинских защитников. Всего же за минувшие сутки на фронте зафиксировано 15 атак. Под огонь попали одиннадцать населенных пунктов. Наемники стреляли из минометов, БМП и гранатометов.

Напомним, на полигонах в районе ООС продолжаются учения танковых экипажей.

 

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