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Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ

Разные судьбы и, в определенной степени, мировоззрение, однако одинаковый итог – ранение и плен. Мобилизированный менеджер Алексей провел 20 дней в одиночестве в блиндаже, потому что его покинули сообщники. За это время, видимо, многое переосмыслил и осознал, о чем и пытался рассказать по телефону матери, которая, правда, не поверила, что с ее сыном здесь хорошо обращаются. Уголовник Богдан добровольно отправился на войну, хотел чистую биографию. Но верит, что Донецк и Луганск это Россия, а Крым направился под московскую оккупацию – добровольно.

42-летний Алексей – продавец бытовой техники из Омска, мобилизованный осенью прошлого года. Стояли, говорит в Луганской области и в конце лета его подразделение перебросили на Запорожье.

– Наше подразделение, наша рота, узнала, что мы в кольце, окружены. Была дана команда командира роты прорывать это кольцо, — говорит военнопленный Алексей.

Мужчина получил ранение в плечо и остался в одиночестве. Говорит, перевязался, а когда отползал, его атаковал еще и беспилотник.

– На меня сбросили две гранаты. Получил еще два осколка под лопатку. Раненый дополз до ближайших блиндажей, это оказалась брошенная позиция. Там были остатки воды, некоторое количество сухпайков. И вот, растягивая я, прожил на этих позициях 20 дней, – рассказывает мужчина.

За те 20 дней в одиночестве, пока его в том блиндаже не нашли украинские воины, говорит, о многом думал.

Богдан сидел в тюрьме за наркотики. С трех лет оставалось полтора, впрочем, соблазнился предложением Минобороны. Хотя, говорит, знал о судьбе других заключенных из его колонии, тоже раньше захотевших чистую биографию.

– Процентов 50, наверное, мертв, процентов 30 с ранениями в госпиталях. И процентов 20 вернулось домой, – рассказывает военнопленный Богдан.

Он получил ранение и попал в плен. Мужчина не скрывает – искренне верит токсичной российской пропаганде еще со времен нарративов Крымнаш и распятого мальчика

– Донецк, Луганск – это Россия. Они там провели какой-то референдум и проголосовали, что отсоединились от Украины и хотели присоединиться к России. Крым точно так же первый отсоединился, – шокирует Богдан.

Алексей звонит по телефону матери, которая, очевидно, тоже находится под влиянием агрессивной кремлевской пропаганды. Ибо женщина, у которой чуть не случилась истерика, не верит, что с ее сыном обращаются достойно.

– Я нормально, я сейчас нахожусь в плену. Всё нормально со мной. Здесь хорошо относятся, кормят, перевязали. Тебя надо съездить в военкомат и в курс дела поставить, – рассказывает матери мужчина.

– Я все слышу, но я не поверю, что в плену там все нормально, – говорит мать.

Оба пленных, с которыми сейчас работают следователи СБУ, уверяют – после обмена, любой ценой, на войну уже не вернутся.

Запорожье, полон, полонені, СБУ
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