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Владислав Круглов, Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена

Попала в плен за то, что годами помогала ВСУ. Жестокие допросы, побои и пытки – все это пришлось пережить жительнице ныне оккупированного города Рубежное Луганской области. Она выдержала семь месяцев плена, после чего вернулась в Украину и сейчас проходит курс реабилитации.

Ольга шила форму, плела маскировочные сетки и закупала медикаменты на нужды армии. Деньги собирала через социальные сети. Пережив двухмесячную оккупацию города в 2014 году, надеялась, что во время полномасштабного вторжения россияне также не будут ее трогать. Поэтому в марте 2022-го под обстрелами продолжала плести маскировочные сетки и готовила очередную медицинскую помощь для ВСУ.

В Рубежном уже не было никаких коммуникаций, чтобы выжить, Ольга ежедневно ходила за водой и гуманитарной помощью. Все время, пока была связь, ее уговаривали выехать из города сын и дочь, но, когда женщина решилась, было уже поздно.

1 апреля 2022 года она запомнила на всю жизнь. Кроме лекарств для ВСУ, дома у Ольги было много волонтерских наград и символики, поэтому ее сразу же повезли на подвал. В тот же день женщину отвезли в оккупированный Старобельск, впоследствии в СИЗО Луганска, ее пытали каждый день.

Издевательства и побои продолжались на протяжении всех семи месяцев плена. Ко всему женщину морили голодом, не давали даже воду, а все потому, что Ольга не повиновалась.

В сентябре 2022 года россияне сказали женщине, что она проходит по спискам военнопленных — это была единственная надежда на возвращение в Украину, поэтому Ольга терпела побои и ждала. Так и произошло, в октябре, после семи месяцев плена, оккупанты вывезли женщину с пакетом на голове на территорию Украины вместе со 108 военнопленными женщинами.

Ольга плакала, не могла поверить, что наконец-то дома. Теперь ждет завершения реабилитации, чтобы вместе с дочерью плести маскировочные сетки для ВСУ. А больше всего мечтает вернуться в родной город.

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