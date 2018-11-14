Еда от военных, отопления брикетами: какой будет зима на передовой

Без газа, воды, света. Да еще и под постоянными обстрелами. Рассчитывая только на собственные силы и поддержку украинских армейцев и благотворительных организаций. Таковы реалии повседневности мирных жителей, чьи дома практически у передовой.

Несмотря на уменьшение количества обстрелов из тяжелого вооружения – тихо на Приазовье почти не бывает. Здесь периодически можно слышать разрывы от гранатометов и выстрелы пулемета. Местных, чьи дома почти на передовой, такое эхо не пугает. Они уже научились отличать, на каком расстоянии идет бой, и когда надо прятаться.

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Водоснабжения или газа в поселке нету. Свет появляется периодически, пока провода не поперебивает осколками мин. Отапливать истерзанный дом зимой планируют брикетами, которые предоставил красный крест. Из запасов пищи – картофель, от украинских военных, собственные айва и орехи.

Большинству местным, которые остаются жить на линии соприкосновения, ехать просто некуда. Или, как говорят старики – не хочется быть обузой для детей, которые давно уже перебрались в города. Поэтому только надеются, что когда-то ситуация здесь изменится к лучшему.

К слову, Кабмин запретил отключать газ теплоснабжающим предприятиям в отопительный сезон.

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