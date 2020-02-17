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С 1 апреля в Харькове отменяют льготы на проезд неместным

С 1 апреля в Харькове вводят единый электронный билет для проезда в электротранспорте для всех категорий граждан. Автоматически ликвидируют льготные проездные старого образца для ветеранов АТО, многодетных, инвалидов. Е-билеты горсовет обещает выдать только жителям Харькова, а вот льготникам пригородов их не дадут.

Поэтому жителям районов, поселков и сел, имеющих право на бесплатный проезд, придется из собственного кармана платить за проезд городским электротранспортом, хотя государство гарантировало им право на льготы. Ветераны войны с Россией возмущены, что защищают государственность на Востоке Украины, рискуя жизнью, а государство защитить их права не может. Детали в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, правительство расширило перечень льготных категорий детей, которые будут оздоравливаться и отдыхать за счет государства.

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