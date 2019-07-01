С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум

С 1 июля на украинцев ждут сразу несколько новаций. От первого июля растет прожиточный минимум.

Теперь это 1936 грн, а значит увеличиваются и некоторые социальные выплаты. По настоянию премьера Гройсмана повысили пенсии и тем, у кого большой стаж и малые выплаты.

Поэтому минимальная пенсия отныне – 1564 грн. С сегодняшнего дня станет дороже получать посылки из-за рубежа. Если стоимость товаров в ней превышает €100, – придется заплатить 20% НДС и 10 – пошлины.

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Ранее доплачивать надо было за посылки дороже €150. Нафтогаз с 1 июля снижает цену на газ для населения на 8%, меняются нормы строительства лифтов в подземных паркингах, а в больших городах позволят строить перехватывающие стоянки для разгрузки центра от машин.

И на полную заработает Министерство по делам ветеранов, а Укрпочта повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений более чем на 12% .Подорожчають отныне и табачные изделия, в среднем на 2-3 гривны за пачку.

К слову, прожиточный минимум 2019: когда и на сколько вырастет.

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