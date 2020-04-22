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Факты / Видео / Lifestyle

С 1 мая будут штрафовать: где работают камеры фиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

С первого мая заработает долго обещанная система видео и фото фиксации нарушений правил дорожного движения. В столице установили уже два десятка камер. В местах, где водители нарушают чаще всего. Система будет фиксировать нарушение и номер автомобиля. Затем инспектор все проверит, оформит и владельцу машины пришлют письмо.

С марта этого года система работает в тестовом режиме. За первые полмесяца только в столице зафиксировано полмиллиона нарушений.

Киев уже установил два десятка камер. На правом берегу: улица Телиги, бульвары Чоколовский и Дружбы народов, Героев Сталинграда, Набережная и Столичное шоссе. На левом берегу: на Троещине, Броварском проспекте, улице Братиславской, Днепровской набережной и на Харьковской площади. Под контролем полиции и два моста — Северный и Южный.

карта камер ПДР

Так называемые письма счастья будет посылать Укрпочта. Увидеть штраф можно и в электронном кабинете водителя, или в приложении ДІЯ. Эксперты убеждены, только видео и фото фиксация может существенно изменить трагическую статистику на украинских дорогах.

Факты ICTV ранее писали о том, как водителям напомнили о преимуществах скорой на дороге.

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