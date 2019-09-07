С 450 до 300: зачем сокращать количество депутатов и как это повлияет на украинцев

Верховная Рада проголосовала за включение в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 и передала это решение в КСУ для выводов.

За такое решение проголосовали 258 народных депутатов Украины.

В то же время, предлагается закрепить пропорциональную избирательную систему. Хотя не уточняется, по которым спискам – открытым или закрытым.

Так или иначе, инициатива есть, как и пояснения к ней. Спикер парламента уверяет, что население сократилось, поэтому и депутатов должно быть меньше и деньги можно сэкономить.

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На самом деле каждый из нас за Верховную Раду сумму платит скромную – 72 гривны в год. Это учитывая зарплаты нардепов и помощников, их аренду жилья и командировки, да еще и содержание всего имущества парламента.

Главное не количество нардепов, а их качество. Эксперты говорят, достичь этого можно, если люди будут голосовать не просто за партию, а за конкретных кандидатов. То есть, открытые избирательные списки. Они уже прописаны в новом избирательном кодексе, который принял предыдущий парламент, но его до сих пор не подписал президент.

К слову, прямую трансляцию первого заседания Верховной Рады ІХ созыва можно посмотреть онлайн на Фактах ICTV.

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