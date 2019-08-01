Из 50-ти аэропортов работает 15. Как улучшить украинскую авиацию и удешевить билеты

Системного обновления, инвестиций и расширения рынка требует отечественная авиация как внутренняя, так и международная.

Внутренней авиации, потому что сейчас добраться из одного города в другой возможно только через Киев. Правда, новый украинский лоукостер открывает рейс Одесса-Харьков.

Оживить пассажиропоток и существенно удешевить авиабилеты – потому внутренние рейсы нерентабельные могла бы государственная поддержка: доступный лизинг самолетов, отмена 20% НДС на авиабилеты, на акцизы и топливо. У нас оно значительно дороже, чем в Европе.

В то же время на авиарынок необходимо заводить новых игроков, потому что здоровая конкуренция поможет и качество не потерять, и перелеты удешевить.

Первый национальный лоукостер SkyUp. Компания с июня пытается закрепиться в украинском небе. Сейчас имеют 10 внутренних рейсов в неделю из столицы в Одессу и Харьков. Осенью еще запустит новые рейсы. И впервые в истории Украины соединят авиасочетанием Львов и Харьков.

Читайте: Изношенный аэродром и стеклянные люстры: почему аэропорт Франковска “застрял” в СССР

Пассажиров завоевывают ценам. Из Киева в Одессу можно долететь за 450 грн.

Пока из 50 аэропортов, которые существовали с начала независимости, действует 15. Суммы, Чернигов, Тернополь или Хмельницкий уже забыли, как выглядят самолеты.

Уже удалось спасти и превратить в прибыльный Львовский аэропорт. Весной запустили единственный в Украине горный аэропорт в Ужгороде. Правда, летают пока оттуда только в Киев. За областной счет восстановили Херсонский аэродром. Но главная беда – состояние взлетно-посадочных полос. Строить их дорого. Минимальная стоимость одной – 100 млн долларов.

Это позволит сажать самолеты даже в туман и принимать вдвое больше лайнеров.

Украинцы стали чаще подниматься в небо. Три года назад в год летало только 10 млн пассажиров, сейчас – перевалило за 20. Увеличилось пассажиров и на международных, и на внутренних рейсах.

К слову, в аэропорту Борисполь открыли первую очередь 4-этажного паркинга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.