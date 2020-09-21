С дефицитом в 270 млрд грн. Каким будет для украинской экономики следующий год
270 млрд грн, такой дефицит правительство заложило в проект бюджета на следующий год. По словам министра финансов Сергея Марченко, это еще неплохо. Ведь во время эпидемии экономика упала.
ВВП упадет на 4,6%, хотя МВФ прогнозирует все 7. В следующем году тоже будем в минусе, в проекте бюджета заложили дефицит. Но социальные расходы сокращать не будут, а наоборот, минималка будет расти. Проект большое строительство будет продолжаться, программа 5-7-9 для бизнеса действовать, а доллар будет стоить 29 грн.
В НБУ считают потери 2020 года, по прогнозам сдержанные.
ВВП, говорят, в этом году упадет на 6%, и инфляцию удалось удержать. Хотя до конца года цены таки подскочат процентов на 4 -5. Это не критично. Настораживает другое, говорит Роман Шпек. Перекрыть дефицит могли с помощью транша МВФ. На него, недавно заявил председатель профильного комитета парламента, ждут в декабре. Но это не точно.
А заимствовать на рынке дорого.
Чтобы удержать инфляцию, надо поднимать учетную ставку, а это дороже кредиты и удар по бизнесу, говорит Милованов. А еще придется тратить резервы Нацбанка — их хватит до поры до времени.
Единственный выход — вдумчиво планировать расходы. По мнению бывшего министра экономики, нецелесообразным поднимать минималку.
В Раде презентовали госбюджет на 2021 год
Министр финансов Сергей Марченко представил в парламенте проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.
Он назвал его бюджетом возможностей для дальнейшего развития и рассказал об основных макропоказателях.
В частности, согласно законопроекту, номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) установлен на уровне 4 505, 9 млрд грн, при этом реальный ВВП составит 4,6%. Также ожидается, что среднемесячная заработная плата будет 13 632 грн.