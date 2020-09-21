С дефицитом в 270 млрд грн. Каким будет для украинской экономики следующий год

270 млрд грн, такой дефицит правительство заложило в проект бюджета на следующий год. По словам министра финансов Сергея Марченко, это еще неплохо. Ведь во время эпидемии экономика упала.

ВВП упадет на 4,6%, хотя МВФ прогнозирует все 7. В следующем году тоже будем в минусе, в проекте бюджета заложили дефицит. Но социальные расходы сокращать не будут, а наоборот, минималка будет расти. Проект большое строительство будет продолжаться, программа 5-7-9 для бизнеса действовать, а доллар будет стоить 29 грн.

В НБУ считают потери 2020 года, по прогнозам сдержанные.

ВВП, говорят, в этом году упадет на 6%, и инфляцию удалось удержать. Хотя до конца года цены таки подскочат процентов на 4 -5. Это не критично. Настораживает другое, говорит Роман Шпек. Перекрыть дефицит могли с помощью транша МВФ. На него, недавно заявил председатель профильного комитета парламента, ждут в декабре. Но это не точно.

А заимствовать на рынке дорого.

Чтобы удержать инфляцию, надо поднимать учетную ставку, а это дороже кредиты и удар по бизнесу, говорит Милованов. А еще придется тратить резервы Нацбанка — их хватит до поры до времени.

Единственный выход — вдумчиво планировать расходы. По мнению бывшего министра экономики, нецелесообразным поднимать минималку.

В Раде презентовали госбюджет на 2021 год

Министр финансов Сергей Марченко представил в парламенте проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Он назвал его бюджетом возможностей для дальнейшего развития и рассказал об основных макропоказателях.

В частности, согласно законопроекту, номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) установлен на уровне 4 505, 9 млрд грн, при этом реальный ВВП составит 4,6%. Также ожидается, что среднемесячная заработная плата будет 13 632 грн.

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