С опытом и правами: в Украине хотят легализовать рынок такси

Министерство инфраструктуры обещает упростить легализацию рынка такси и ужесточить наказание за нарушения таксистов.

Сейчас на работу водителем берут без опыта, а иногда и без прав. Поэтому для таксистов предлагают ввести патент, который официально разрешает перевозить пассажиров.

По неофициальным данным, в Украине таксует более 200 тыс. водителей. И 98% — работает нелегально.

В правительстве хотят вывести онлайн-сервисы из тени. Поэтому водителей будут заставлять покупать патент, который будет действовать год и будет стоить более 6 тыс. грн. А нелегалов будут штрафовать от 17 до 34 тыс. грн.

Также планируется создать открытые реестры для эффективного контроля перевозчиков и служб. Именно реестры будут контролировать количество часов водителя за рулем.

Сейчас Кабмин рассматривает законопроект. Но чиновники уже обещают быструю легализацию рынка перевозок.

В этом году в Украине упали продажи новых авто. Среди них Toyota, Kia и Nissan.

По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 19%.