Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

С опытом и правами: в Украине хотят легализовать рынок такси

Министерство инфраструктуры обещает упростить легализацию рынка такси и ужесточить наказание за нарушения таксистов.

Сейчас на работу водителем берут без опыта, а иногда и без прав. Поэтому для таксистов предлагают ввести патент, который официально разрешает перевозить пассажиров.

Читайте
Топ 5 популярных электрокаров в Украине - рейтинг 2020

По неофициальным данным, в Украине таксует более 200 тыс. водителей. И 98% — работает нелегально.

В правительстве хотят вывести онлайн-сервисы из тени. Поэтому водителей будут заставлять покупать патент, который будет действовать год и будет стоить более 6 тыс. грн. А нелегалов будут штрафовать от 17 до 34 тыс. грн.

Также планируется создать открытые реестры для эффективного контроля перевозчиков и служб. Именно реестры будут контролировать количество часов водителя за рулем.

Сейчас Кабмин рассматривает законопроект. Но чиновники уже обещают быструю легализацию рынка перевозок.

В этом году в Украине упали продажи новых авто. Среди них Toyota, Kia и Nissan.

По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 19%.

Теги: , , ,

По теме

Из-за Крыма: Верховная Рада поддержала санкции против Никарагуа
Из-за Крыма: Верховная Рада поддержала санкции против Никарагуа
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 2 февраля
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 2 февраля
100 тыс. премии за ВНО: Верховная Рада будет платить деньги выпускникам
100 тыс. премии за ВНО: Верховная Рада будет платить деньги выпускникам
Рада планирует открыть информацию о зарплатах в госучреждениях
Рада планирует открыть информацию о зарплатах в госучреждениях
Закон о референдуме: что он дает Украине
Закон о референдуме: что он дает Украине
За полеты в Крым: Украина планирует ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
За полеты в Крым: Украина планирует ввести санкции против 13 российских авиакомпаний
Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации
Криклий прокомментировал протесты моряков против реформы подтверждения квалификации
Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений
Рада разрешила пустить в Украину иностранные войска для учений
Вверх Вверх