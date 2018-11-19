Из двухсот автобусов работает восемь. Херсон накрыл транспортный коллапс

Уволили несколько чиновников, а проблему не решили. Так в Херсоне сегодня закончился митинг против транспортного коллапса, который уже четвертый день парализует город. Почти две сотни людей требовали наказать перевозчиков, которые не вышли на маршруты, и бездействующих чиновников. В конце концов, договорились о сборе подписей за отставку городского головы, но выедут ли завтра автобусы в город – неизвестно.

Под зданием городской власти Херсона горячо – жители протестуют против повышения цен на проезд и произвола маршрутчиков. Люди требуют от мэра наказать виновных или уйти в отставку.

На прошлой неделе исполком повысил тариф на проезд в маршрутках до 6 грн, но суд остановил такое решение. И оскорбленные перевозчики не вышли на работу, поэтому от пятницы в Херсоне – транспортный коллапс.

На маршруты вышли в десять раз меньше автобусов. Причем, установили цену за проезд – 8 грн. Незаконное повышение маршрутчики объяснили уплатой 20% НДС, подорожанием запчастей и горючего.

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Ситуация обострилась настолько, что водителям коммунального предприятия, которые решились выехать, разбили окна и угрожают расправой. Поэтому, в понедельник почти из двухсот автобусов – работают всего восемь.

Люди требуют от властей вернуть стоимость проезда и навести порядок с городским транспортом. Под давлением мэр разорвал соглашения с перевозчиками, уволил начальницу управления транспорта и пообещал купить 50 троллейбусов за счет кредита ЕБРР. Между тем инициативная группа объявила сбор подписей за отставку городского головы. Однако проблеме все это так и не помогло. И выйдут ли завтра автобусы на маршруты и какую цену установят водители – не известно.

К слову, власть против автомобилистов: бензиновые протесты во Франции.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 19:37



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