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С комфортом и без тесноты. В Киеве все большую популярность приобретает райдшерниг

Пересесть в машину соседа и уменьшить надоедливые пробки. В столице все популярнее становится райдшеринг. Это когда вы во время поездки подбираете несколько человек, с которыми вам по пути. Выгода есть для всех. Пассажиры не теснятся в грязных маршрутках, водители экономят на топливе. А самое главное количество авто в городах может уменьшиться в три раза.

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Уже несколько лет такая услуга в Украине популярна, но попутчиков водители берут только на дальние расстояния. К примеру, в путешествиях между городами. А вот жители пригородов столицы райдшерингом пользуются едва ли не ежедневно. Желающих совершить совместную поездку немало. Детали в сюжете Натальи Кулик и Мирославы Прокопюк.

Напомним, более 2 тыс. киевских маршруток ежедневно перевозят почти 1 млн человек. Но легальных перевозчиков в столице всего 17.

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