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Факты / Видео / Україна

Из кранов пить невозможно: как Николаев справляется семь месяцев без воды

Дарина Реготун Видеоредактор

Уже около семи месяцев Николаев живет без очищенной воды в сетях. В апреле оккупанты попали в водопровод. Через несколько недель водоснабжение удалось наладить, но теперь в кранах горожан соленая и жесткая вода, подаваемая из Бугского лимана. По причине своей агрессивности она ежедневно разрушает трубы.

— Очень быстро идет разрушение из-за той воды, которая сегодня есть в нашей сети. Мы ремонтируем одно место, включаем воду, через 20 метров – вытекает в другом, – рассказывает директор КП Николаевводоканал Борис Дуденко.

Коммунальщики ежедневно чинят трубы в разных районах города. Но из-за солености и жесткости эта вода непригодна для приготовления пищи. А пить ее вообще нельзя. Николаевцам питьевую воду из разных городов возят волонтеры, но спасительными для горожан стали скважины. Их в городе уже около 60. Там можно бесплатно набрать воду, которую можно пить.

Для реализации проекта привлекали европейских партнеров. К зиме в планах открыть еще 50 пунктов раздачи воды. Затем их планируют передать на баланс города, чтобы те функционировали и дальше.

В конце концов, по словам коммунальщиков, из-за агрессивной воды Николаев ждет полная замена водопроводных сетей.

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