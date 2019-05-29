С июля тарифы на электроэнергию могут вырасти – причины

Украинцам готовят новое испытание тарифам. На этот раз на электричество. Уже с июля оно может существенно подорожать. Все из-за так называемого рынка электроэнергии.

Он должен был установить справедливую цену и ввести европейские стандарты качества для потребителей. Впрочем, все может произойти наоборот.

Оказалось, что за 2 года подготовки реформу так и не доделали. И теперь внедрения рынка надо или отсрочить, или получить очередной кризис и в разы выше тарифы.

Уже с июля в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. Соответствующую реформу готовили с 2017 года. Она предусматривала переход к свободной конкуренции. Цену электричества в таком случае определяло бы не государство, а рынок. По таким правилам работают в Европе.

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За полтора месяца до введения рынка оператор отечественной энергосистемы предупредил о риске неконтролируемого роста тарифов.

Все из-за монополизации украинской энергетики. Специалисты объясняют, крупнейшие производители электричества – атомная и тепловая генерация – фактически контролируют рынок. Поэтому вместо конкурентной борьбы со снижением тарифов мы получим неконтролируемое подорожание электричества минимум в 1,5-2 раза.

Кроме того, энергетики не готовы технически. Необходимые IT-системы и нормативная база до сих пор не работают. Поэтому внедрение рынка стоит отложить, почти единодушно заявляют энергетики и специалисты. Такой же совет Украине дают европейские партнеры из ЕС и международных финансовых институтов. Взять паузу для доработки реформы призывают и в команде новоизбранного президента.

Отсрочку рынка должен согласовать парламент. Сейчас депутатам предлагают сразу 2 варианта: отсрочка на 3 и на 9 месяцев.

В президентской команде уверены: если возможный коллапс в энергетике не остановит действующий парламент, это обязательно сделает следующий. И прогнозируют, что на доработку реформы понадобится не менее года. Иначе избежать существенного подорожания электричества для рядового потребителя не удастся.

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