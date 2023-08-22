Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей русский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Еленовка и русская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там делопроизводителем. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

2015 год. Одесситы на коленях прощаются с двумя бойцами полка Азов. Они погибли у Широкино, а их тела жестоко изуродовали кадыровцы. Александра Кутузакия хоронили в открытом гробу, чтобы люди видели, что с украинскими военными делают россияне. Мама Александра – Светлана Воровая после смерти сына ушла на фронт. Ее разорванное сердце подсказало лишь один путь.

Светлана проходит реабилитацию в Белой Церкви после 11 месяцев плена и настоящего ада. В феврале прошлого года она оказалась в самом страшном месте на земле — на Азовстале. После очередных обстрелов Светлана записала своим детям видео. Прощальное. Ибо почувствовала, что уже не увидит их. Но она выжила и вышла по приказу в плен, но ад Азовстали сменился другим — колонией в Еленовке.

В ужасных условиях Светлана жила 4 месяца. Говорит, хуже всего было слышать, какие пытки переживают пленные мужчины.

Однажды ночью Россия решила сжечь заживо наших пленников, устроив теракт. Ночь 29 июля Светлана запомнит всю жизнь. Женщина вспоминает, как россияне утверждали, что это сделала Украина. Хотя все свидетельствовало о другом.

После Еленовки – 7 месяцев колонии в России. Еще 7 месяцев издевательств и психологического давления. Пленников заставляли учить и петь русские песни. Но шепотом украинские пленные пели Червону калину и видели Украину, сквозь щель, в небе.

Пленные много спали, чтобы не чувствовать голода. Светлана вспоминает, как делилась с посестрами куском хлеба. В плену похудела на 30 кг. 10 апреля Светлана и еще 100 украинских пленников вернулись в Украину.

Прошло четыре месяца. Она до сих пор не верит, что на свободе. Может гулять по парку, встречаться со своими посестрами, и молчать обо всем пережитом, а еще — наслаждаться простыми вещами, о которых недавно могла только мечтать.

После реабилитации Светлана поедет в Одессу к сыну, дочери и пятерым внукам, но не на долго. Она хочет вернуться на службу и окончить то, ради чего отдал жизнь ее сын.

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