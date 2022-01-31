Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир

С плакатами и флагами: в странах мира провели акции в поддержку Украины

Петро Дем'янчук

Накануне в мире прошли акции в поддержку Украины и против агрессии России.

Их организовали общины украинской диаспоры. Присоединились и зарубежные сторонники нашей страны.

Акции, в частности, прошли в Соединенных Штатах Америки, Германии, Франции, Нидерландах и на Кипре.

Акцию провели и в Киеве: с плакатами и флагами разных государств несколько сотен человек на Майдане Незалежности поблагодарили страны, которые быстро предоставили Украине оружие на фоне усиления российской агрессии.

Как известно, в последние месяцы возможное военное вторжение России в Украину и развязание полномасштабной войны стало ключевой темой для обсуждения в странах Запада.

Государства-партнеры Украины предупреждают Кремль о недопустимости и высокой цене возможного нападения. В Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне готовят пакеты жестких масштабных санкций против РФ, которые могут разрушить российскую экономику и коснуться олигархов из близкого окружения президента России Владимира Путина.

По данным Министерства обороны Украины, вдоль границ сейчас находятся около 120-125 тыс. войск РФ. Однако признаков того, что Москва формирует ударную группировку для вторжения пока нет.

В оборонном ведомстве также отмечают, что сценарий с захватом административных зданий, который Кремлю удалось реализовать в Донецке и Луганске в 2014 году, уже не повторится, поскольку изменилась страна. А Вооруженные силы Украины готовы дать решительный отпор агрессору.

Читайте
Вторжение отменяется: готова ли Россия начать полномасштабную войну с Украиной

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия продолжает наращивать войска на границе Украины — генсек НАТО
Россия продолжает наращивать войска на границе Украины — генсек НАТО
В Украине молоко может стать дефицитным продуктом: что произошло
В Украине молоко может стать дефицитным продуктом: что произошло
Стрельба в Днепре: семье жертвы помогут материально
Стрельба в Днепре: семье жертвы помогут материально
Еще есть время для дипломатии: результаты круглого стола YES в Киеве
Еще есть время для дипломатии: результаты круглого стола YES в Киеве
Готовимся к разным сценариям: Байден об угрозе вторжения РФ в Украину
Готовимся к разным сценариям: Байден об угрозе вторжения РФ в Украину
К деэскалации на границе РФ и Украины должны присоединиться все страны Европы – Франция
К деэскалации на границе РФ и Украины должны присоединиться все страны Европы – Франция
Совет безопасности ООН поддержал проведение заседания по Украине
Совет безопасности ООН поддержал проведение заседания по Украине
Канада отправит на Украину 60 военнослужащих в рамках расширения миссии Unifier
Канада отправит на Украину 60 военнослужащих в рамках расширения миссии Unifier
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка