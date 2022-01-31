С плакатами и флагами: в странах мира провели акции в поддержку Украины

Накануне в мире прошли акции в поддержку Украины и против агрессии России.

Их организовали общины украинской диаспоры. Присоединились и зарубежные сторонники нашей страны.

Акции, в частности, прошли в Соединенных Штатах Америки, Германии, Франции, Нидерландах и на Кипре.

Акцию провели и в Киеве: с плакатами и флагами разных государств несколько сотен человек на Майдане Незалежности поблагодарили страны, которые быстро предоставили Украине оружие на фоне усиления российской агрессии.

Как известно, в последние месяцы возможное военное вторжение России в Украину и развязание полномасштабной войны стало ключевой темой для обсуждения в странах Запада.

Государства-партнеры Украины предупреждают Кремль о недопустимости и высокой цене возможного нападения. В Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне готовят пакеты жестких масштабных санкций против РФ, которые могут разрушить российскую экономику и коснуться олигархов из близкого окружения президента России Владимира Путина.

По данным Министерства обороны Украины, вдоль границ сейчас находятся около 120-125 тыс. войск РФ. Однако признаков того, что Москва формирует ударную группировку для вторжения пока нет.

В оборонном ведомстве также отмечают, что сценарий с захватом административных зданий, который Кремлю удалось реализовать в Донецке и Луганске в 2014 году, уже не повторится, поскольку изменилась страна. А Вооруженные силы Украины готовы дать решительный отпор агрессору.

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