С плазмой и дополненной реальностью: ICTV вошел в новый сезон со сверхсовременной студией

В новый сезон из новой студии: два больших проекта канала ICTV – Факты недели и Свобода слова с недавних пор работают в обновленном формате.

Все благодаря новому сверхсовременному павильону, который смонтирован по последнему слову техники, с самой большой в Украине студийной плазмой и дополненной реальностью.

Впервые на ICTV и на украинском телевидении в целом в одной программе одновременно работают виртуальная и реальная площадки.

Например, может показаться, что ведущий ток-шоу Свобода слова Вадим Карпьяк, здороваясь со зрителями, стоит на фоне вечернего Киева. Однако в действительности позади ведущего – зеленое полотно: виртуальная студия с эффектом присутствия, как в компьютерной игре.

По другую сторону – площадка с огромной видеостеной шириной 25 метров, а сверху – современное многофункциональное освещение. Показывает это все цифровой кран. Словом, новая студия – как новая машина.

– Это хорошее сравнение, да. Автомобиль новый, возможности его еще не до конца изучены. Поэтому нужно аккуратно “ехать” и постепенно набирать скорость. Потому что мы свято стараемся соблюдать правила дорожного движения и стандарты Свободы слова, — отметил Вадим Карпьяк.

Особенной является миссия графических дизайнеров. Именно они придумывают и рисуют элементы дополненной реальности студии. Перед глазами зрителей благодаря симбиозу идеи и технологий могут появиться огромные предметы, которые никогда в студию не попали бы: например, автомобиль в реалистическом 3-D измерении.

И не только предметы, но и целые локации и явления природы. В частности, в проекте Факты недели с ведущими Оксаной Соколовой и Сергеем Кудимовым зрители уже могли увидеть подводную лодку, корабль и беспилотник.

– Дополненная реальность – это возможность разложить любой процесс на какие-то детальки, на запчасти. Все это, безусловно, дает нам возможность быть еще понятнее. Еще подробнее, еще глубже показать зрителю какие-то вещи. Это для нас классный инструмент, — объяснила ведущая и главный редактор программы Факты недели Оксана Соколова.

Она называет дополненную реальность третьим ведущим программы, к которому приходится даже апеллировать, хотя и не видишь вживую.

Новый студийный павильон построили на телеканале ICTV за рекордные сроки. Эксперименты с его возможностями продолжаются. Уже вскоре сюда переедет программа Утро в большом городе.

В новой студии уже побывал известный на весь мир журналист, ведущий канала CNN Фарид Закария. Ведущий записывал здесь интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим британским премьером Тони Блэром, когда в Киеве проходил форум Ялтинская европейская стратегия.

Закария отметил современность студийной площадки и профессионализм съемочной группы.

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