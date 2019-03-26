С начала года в Израиль не пустили почти 900 украинцев – причина отказов

В посещении Израиля у украинцев в последнее время участились проблемы, причем с этой страной у нас уже давно безвизовый режим. Увеличилось количество отказов на въезд – в обоих государствах.

Тель-Авив объясняет жесткий контроль на границе желанием остановить огромный поток украинцев, которые могут нелегально остаться в стране. А когда аналогично жестко действуют наши пограничники – это вызывает возмущение у израильской стороны.

Только с начала года почти 900 граждан Украины не пустили на Землю Обетованную.

Вместо солнечного Тель-Авива туристка Ирина попала за решетку. Ее с подругой несколько часов допрашивали израильские пограничники. Девушки показали все необходимые документы – паспорт, бронирование жилья, страховку, обратные билеты и деньги. Не помогло. Отказ без всяких объяснений. И трое суток в приюте для депортированных под постоянной охраной.

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Народного депутата Украины, председателя группы украино-израильской дружбы Георгия Логвинского – тоже задержали на границе. Заподозрили, что приехал нелегально поработать. Не поверили, что едет по приглашению премьера Израиля. Насмехались и между собой называли психом. О случаях унижения украинцев на израильской границе депутат слышал уже давно. Некоторые политики даже призывали разорвать безвизовый режим.

Посол Израиля уверяет – проблема не так страшна. Мол, в прошлом году 160 тыс. украинцев побывали на Земле Обетованной. Отказали во въезде только 4% – это 3,5 тыс. человек. Официальная причина: украинцы – потенциальные нелегальные мигранты и гастарбайтеры, поэтому их так тщательно допрашивают.

А еще посол напомнил: на территории Израиля продолжаются боевые действия. Поэтому жесткие условия пересечения границы – одна из важных мер безопасности. Туристам посоветовал перед поездкой полностью оплачивать отель, иметь достаточную сумму денег на каждый день и главное, во время разговора с пограничником, спокойно и внятно объяснить зачем, к кому и куда едете. Дипломаты обеих стран будут улаживать безвизовые недоразумения уже после выборов, которые в ближайшее время состоятся и в Украине, и в Израиле.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

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