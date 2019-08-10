С выстрелами и погоней: на Харьковщине задержали контрабандистов
В Харьковской области с выстрелами и погоней пограничники помешали контрабандистам переправить крупную партию товара в Россию. Все произошло вблизи села Гурьев Казачок Золочевского района.
Получив информацию о возможном нарушении пограничники выставили наряды и на рассвете заметили группу людей, которые перемещали тюки с товарами из России в Украину.
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На это же место приехали два грузовика со стороны Украины и начали выгружать свой товар, который планировали передать в Россию.
Заметив пограничников, злоумышленники оставили все тюки и мешки и убежали на двух грузовиках. При этом пытались наехать на пограничный наряд. Правоохранители применили оружие.
На месте происшествия в целом обнаружили более 70 тюков с автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью. Продолжаются следственные действия и установления всех причастных к незаконным действиям.
Напомним, Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова.