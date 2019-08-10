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С выстрелами и погоней: на Харьковщине задержали контрабандистов

В Харьковской области с выстрелами и погоней пограничники помешали контрабандистам переправить крупную партию товара в Россию. Все произошло вблизи села Гурьев Казачок Золочевского района.

Получив информацию о возможном нарушении пограничники выставили наряды и на рассвете заметили группу людей, которые перемещали тюки с товарами из России в Украину.

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На это же место приехали два грузовика со стороны Украины и начали выгружать свой товар, который планировали передать в Россию.

Заметив пограничников, злоумышленники оставили все тюки и мешки и убежали на двух грузовиках. При этом пытались наехать на пограничный наряд. Правоохранители применили оружие.

На месте происшествия в целом обнаружили более 70 тюков с автозапчастями, почтовыми отправлениями и обувью. Продолжаются следственные действия и установления всех причастных к незаконным действиям.

Напомним, Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова.

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