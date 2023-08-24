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Олег Корниенко, Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие

Участок на передовой между Бахмутом и Северском держит бригада быстрого реагирования Рубеж НГУ. Они на несколько дней вернулись с нулевых позиций. Но вместо того чтобы отдыхать, отшлифовывают свое мастерство, устраивая условные штурмы.

Однако если здесь бойцы имеют право на ошибку, то на поле боя это может стоить им жизни. Контактные бои сейчас часто проходят на Бахмутском направлении, говорят армейцы, и расстояние до оккупантов иногда составляет менее сотни метров.

Военнослужащий бригады быстрого реагирования Рубеж с позывным Мозг признается, на передовых позициях в течение 2-3 дней идет плотный огонь из всех артиллерийских средств, включая танки, работающих с закрытых позиций. И только после этого враг идет прямо на штурм.

С вражескими танками нашим бойцам приходится сталкиваться часто. Россияне каждый день не оставляют попыток прорваться своей техникой между Северском и Бахмутом.

Военнослужащий с позывным Паук рассказывает о крайнем штурме:

Едет один танк, второй, за ним третий, четвертый и пятый. Когда ты начинаешь бить последнего, первый подрывается на мине, а колонна, которая внутри, не знает, что им делать, и начинает разъезжаться в разные стороны.

Сейчас воины собирают на комплекс радиоэлектронной борьбы, чтобы обезвреживать вражеские дроны, которые очень донимают, наводя российскую артиллерию на их позиции.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам: 5375 4112 0809 0899

Бахмут, Передова, Факти ICTV
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