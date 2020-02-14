С телефоном днем и ночью: как избавиться от зависимости от гаджетов

Современного человека трудно представить без интернета и соцсетей. Мы не расстаемся с телефоном днем ​​и ночью. Залипаем в экран на работе, дома, в транспорте, перед сном.

Номофобия – это страх остаться без телефона. Современный мир динамичен и насыщен. Ничего плохого в том, чтобы быть постоянно в информационном пространстве нет. Но когда люди днями просиживают в интернете и соцсетях, когда виртуальный мир заменяет реальный, когда общение сводится к переписке – это уже слишком.

Как не попасть в зависимость от гаджетов – смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Time назвал топ-10 гаджетов десятилетия.

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