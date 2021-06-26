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Факты / Видео / Lifestyle
Олена Баранова |

С теплом в сердце: благотворители провели праздник для детей с аутизмом

Украине нужно какое-то мощное движение, которое привлекало бы больше внимания и государства, и общества к проблемам людей с особыми потребностями. Ведь со стороны государства они не всегда получают должное внимание и заботу.

Особенно сложно детям — их не всегда воспринимают сверстники, а это трудно и обидно. Хорошо, что благотворители о них не забывают. На днях для особых детей провели праздник, где они смогли почувствовать себя частью общества, повеселиться и найти себе новых друзей.

Алине только исполнилось 10 лет. На этот раз ей повезло праздновать день рождения с десятками особых детей. У Алины аутизмом. Детям с таким диагнозом не часто организовывают праздники.

Кому-то приходится часто бывать на реабилитации, кто-то трудно сходится со сверстниками, у некоторых семей просто не хватает денег, чтобы устроить такой сюрприз, ведь поддерживать здоровье таких детей — дорого.

В нашей организации более тысячи детей с инвалидностью, и все дети, которые имеют тяжелые диагнозы, они редко имеют настоящие дни рождения с детьми, игрушками, аниматорами. Поэтому благодаря благотворителям мы организовали такой Мой день рождения — Ирина Крезуб, соучредитель благотворительной организации С теплом в сердце.

Сначала дети играли с аниматорами, а затем для них подготовили концерт и праздничный торт. Впоследствии их ждали динозавры.

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