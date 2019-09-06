Из Венеции в Торонто: фильмы, снятые при участии Украины, покажут на кинофестивале

Не виртуальное, а реальное продолжение волны мировых кинофорумов – в Торонто стартовал мощный кинофестиваль, где снова покажут три фильма, снятые при участии Украины. Эти ленты уже демонстрировали несколько дней назад в Венеции.

Первым показали документальный фильм Дэниэля Рогера, снятый по мемуарам канадского музыканта и композитора Робби Робертсона.

В категории Современное мировое кино покажут фильм Валентина Васяновича Атлантида. Новая картина – попытка рассказать о событиях в Донбассе после завершения войны. Главный герой, страдающий от посттравматического синдрома, вернулся домой, на восток Украины. Там его ждет пустота – все предприятия закрылись, из-за экологической катастрофы зона стала нежилой. Главные роли играют не профессиональные актеры, а реальные участники войны: бывшие военные и парамедик.

Покрашенный птенец режиссера Вацлава Маргоуль о событиях времен Второй мировой войны в Торонто будут демонстрировать в программе Специальная презентация. Это рассказ о еврейском мальчике, который отправляется в путешествие один на один с враждебным миром, когда семья, пытаясь спасти от Холокоста, отправляет его к родственникам в село где-то в восточной Европе.

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Третья лента, которую увидят зрители в Канаде – короткометражка Анна израильского режиссера Декеля Беренсона. Это совместная работа британских, израильских и украинских кинематографистов. Она – о женщине среднего возраста, матери-одиночке, которая живет на охваченном войной востоке Украины. Главная героиня хочет во что бы то ни стало изменить свою жизнь.

Сергей Лозница на этот раз покажет фильм, заявленный от Литвы – называется Государственные похороны. Всего в этом году зрители смогут увидеть в Торонто 333 киноработы из 80 стран мира. Продлится фестиваль до 15 сентября.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Венецианском кинофестивале 2019 показали 3 ленты, созданные при участии Украины.

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