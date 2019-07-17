Со свадьбы – на больничную койку. Массовое отравление в Ровенской области

На Ровенщине массовое отравление. В больнице почти полсотни пациентов – молодожены и гости, в том числе 13 детей. У всех признаки острой кишечной инфекции. Кафе, где праздновали свадьбу, сейчас не работает. Там провели дезинфекцию. Что стало причиной отравления – разбираются.

Гости начали обращаться к медикам на следующий день после застолья. Жалобы поступают до сих пор. В общем, отравились более полусотни человек, в том числе дети. Врачи ищут для больных дополнительные места.

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Среди отравленных и невеста с женихом. Говорят, последствия празднования затмили все положительные эмоции от свадьбы. Ведь вместо медового месяца попали под капельницу. Пострадали и гости жениха с Тернопольщины.

Праздновали в одном из кафе в селе Мизоч. Именно это заведение люди обвиняют в их отравлении. Ведь из своего – принесли только фрукты.

Состояние людей средней тяжести. Работники Держпродспоживслужбы отобрали пробы для лабораторных исследований. И нашли в заведении ряд нарушений. Результаты ждут через три дня. Между тем по факту массового отравления в полиции начали уголовное производство. А люди ждут компенсации.

К слову, массовое отравление детей в лагере под Одессой – медики установили причину.

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