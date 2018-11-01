С войны на войну: в Харькове ветераны АТО борются за собственное право на землю

Вернувшись с войны, они снова должны принимать бой – теперь с несправедливостью и чиновничьим произволом. В Харькове ветераны АТО борются за собственное право на землю, которую им гарантировало государство. Люди стоят в огромной очереди на землю в черте города, которая почти не продвигается. В мэрии отвечают – на всех земли не хватает. Зато сами бойцы показали Фактам участки, где активно вырубают деревья, однако строятся там совсем не те, кто рисковал своей жизнью в Донбассе.

Всего на Харьковщине ветеранов войны в Донбассе – более 11 тыс., в самом Харькове – более семи тысяч. Но если в области участки под садоводство и фермерство получили многие, то в городе – единицы. Петицию на сайте мэрии с требованием выделить землю бойцам поддержали более 5 тыс. граждан, участники АТО пикетировали горсовет, чтобы их наконец услышала власть. Но результата никакого – только отписка на сайте.

Смотрите: Жилье есть, а по документам нет: в Черкассах скандал с социальным домом

В мэрии объясняют, в очереди на землю более 2 тыс. украинцев – кроме участников АТО – еще и чернобыльцы, афганцы и ветераны Второй мировой.

В антикоррупционном центре говорят – не на каждой сессии депутаты выделяют участки частным и юридическим лицам. По данным генпрокуратуры, за несколько лет незаконно раздали более 650 га по так называемой кооперативной схеме. Земля в городе есть, но оказывается, не для всех.

Если вопрос не сдвинется с места, ветераны снова будут пикетировать горсовет, чтобы отстоять право на землю, гарантированное государством и завоеванное на Востоке.

Напомним, обещанного ждут три года – в его случае четыре. Именно столько надеется на собственное жилье чемпион паралимпийских игр, николаевец Максим Яровой.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 12:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.