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Факты / Видео / Украина

С явкой в 30%. Как проходит голосование во Львове

С обеда движение на избирательных участках во Львове оживилось. По данным отдела реестра избирателей львовской ОГА на 14 часов явка была почти 30%. Это неплохой результат, но ожидали что людей на участки придет больше.

Но пока делать выводы рано. Многие шли голосовать и с самого утра. Более 300 участков во Львове открылись вовремя — впрочем, нарушений таки избежать не удалось. Мы встретили мужчину, который не нашел себя в списках. А некоторым не принесли приглашение, поэтому пришлось искать свой избирательный участок.

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Город усиленно патрулируют полицейские, работники службы безопасности. Но пока все спокойно. Люди голосуют, а на участках ждут молодежь. Ведь пока голосуют преимущественно пожилые люди и пенсионеры. Уже ближе к вечеру мы узнаем больше информации о явке избирателей и нарушениях на участках.

Ранее Факты ICTV писали, как проводят экзит-полы и когда объявят первые данные.

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