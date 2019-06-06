За 2 часа – 20 кг! На Закарпатье начался сезон летних грибов

На Закарпатье в разгаре грибной сезон. Он поражает урожаем. Такого количества грибов в местных лесах не было уже давно, говорят опытные грибники. Они хвастаются результатами тихой охоты.

За два часа тихой охоты Василий Янчик собрал двадцать килограммов грибов. Брал только белые. Далеко в лес не ходил, потому что грибы есть повсюду. Растут даже в низменности и вдоль дорог.

Первые летние грибы Виталий собрал рекордно рано – еще месяц назад. Объясняет: щедрому грибному сезону помогли обильные дожди и теплая погода.

Отличать съедобные грибы от ядовитых Виталий умеет с детства. Говорит: если есть хотя бы малейшее сомнение в цвете или форме гриба, оставьте его там, где взяли. Хороший гриб советует не срезать, а выкручивать из земли. Очистить от мусора и листьев и только после этого класть в корзину.

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Грибников в лесу в это время очень много, и грибов хватает на всех. Местные их маринуют, сушат, тушат. И продают у дороги. Килограмм белых стоит от 50 грн. Если брать сразу пять килограммов, – отдают за 200.

Сбор и продажа грибов – чуть ли не основной заработок для горцев. За месяц семья может наторговать и до 20 тыс. грн. Все грибы чистые и без червей. Поэтому их быстро раскупают те, кто в лес идти не может.

Если не будет жары, будут летние грибы собирать до середины лета. В начале сентября появятся осенние беляки. Их тоннами закарпатцы будут сдавать заготовителям, которые везут карпатские дары леса в Европу.

К слову, грибы нужно употреблять хотя бы два раза в неделю и это поможет предотвратить возникновение проблем с памятью и речю у людей за 60.

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