За 20 лет платила дважды: в Николаеве женщина задолжала за воду 58 тыс. грн

58 тыс. гривен задолжала за водоснабжение жительница Николаева.

За 20 последних лет она платила только дважды – 100 и 50 гривен. Но это было более 10 лет назад.

У женщины два невыполненные решения суда об уплате задолженности. Но вспомнила она о непогашенных квитанциях, только когда суд заблокировал ее банковские счета.

Женщина пришла в Николаевводоканал и предложила заключить договор о реструктуризации долга в обмен на разблокирование счетов. Но ей отказали.

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Напомним, украинцы, у которых образовался долг из-за завышенных платежек облгазов, не потеряют право на субсидию.

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